Скончался известный российский тренер по биатлону Владимир Путров | 360°

Спорт 25 октября 2022, 16:51 Скончался известный российский тренер по биатлону Владимир Путров Союз биатлонистов России сообщил о смерти тренера Путрова на 85-м году жизни Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Знаменитый тренер по биатлону Владимир Путров скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России.

Путров умер в Екатеринбурге, причина смерти не уточняется. В Союзе биатлонистов отметили, что при жизни специалист воспитал много победителей Олимпийских игр и чемпионов мира.

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«Союз биатлонистов России выражает самые искренние соболезнования близким и родным Владимира Михайловича», — говорится в сообщении организации.

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Среди воспитанников Путрова такие олимпийские чемпионы, как Евгений Редькин, Антон Шипулин, Александр Попов и Юрий Какшаров, написал RT.

В начале июля стало известно о смерти заслуженного тренер СССР по фигурному катанию Станислава Леоновича. Во время активной спортивной карьеры он выступал в парном катании с Мариной Пестовой, трижды победил на первенстве СССР.

Также в июле скончался прославленный тренер «Спартака» Георгий Ярцев. Вместе с ним красно-белые победили на чемпионате России в 1996 году. Кроме того, специалист работал в столичном «Динамо», которое трижды вывел в финал Кубка России.