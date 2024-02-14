Спорт 14 февраля 2024, 00:49 Скончался главный врач сборной России по биатлону Алексей Лагуточкин Главный врач сборной России по биатлону Лагуточкин умер в возрасте 48 лет Unsplash

Читать 360tv в

Скончался главный врач сборной РФ по биатлону Алексей Лагуточкин. Ему было 48 лет, сообщили на сайте Союза биатлонистов России.

«Во вторник, 13 февраля, на 49-м году жизни скоропостижно скончался главный врач сборной России по биатлону Алексей Сергеевич Лагуточкин», — указали в сообщении.

Реклама

Коллеги выразили соболезнования родным и близким Алексея Сергеевича. Причина смерти не называлась. Нынешний сезон биатлона для Лагуточкина был 22-м в национальной команде. Должность врача российской сборной он получил в 2002 году.

Алексей Лагуточкин родился 2 января 1975 года. Учился в Омской государственной медицинской академии. Его неоднократно награждали государственными и ведомственными наградами.