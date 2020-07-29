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    29 июля 2020, 12:06

    Скончался чемпион Олимпийских игр 1980 года Александр Аксинин

    Артур Блянихов

    Победитель Олимпиады-80 в эстафете 4×100 Александр Аксинин ушел из жизни на 66-м году. Об этом сообщил «Чемпионат» со ссылкой на сайт ВФЛА (Всероссийская федерация легкой атлетики).

    «Утро.ру» напомнило, что Аксинин был бронзовым призером Олимпийских игр 1976 года в Монреале, становился неоднократно чемпионом Европы и Советского Союза.

    После завершения спортивной карьеры он стал тренировать «Динамо», а затем преподавал в университете имени Лесгафта, работал в Сбербанке и занимал должность директора стадиона «Динамо».

    «Неимоверно жаль, что так рано ушел от нас. Искренние соболезнования родственникам и друзьям, всем, кто его знал. Большая утрата для нашей легкой атлетики, для бегового сообщества», — обозначил партнер Аксинина по команде на Олимпиаде в Москве Николай Сидоров.

    Ранее российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов написал на своей странице в Instagram, что его отец Абдулманап Нурмагомедов научил его практически всему в жизни.

    «Отец, тебя будет не хватать. Ты был отцом, другом, братом и тренером в одном лице. Ты научил меня практически всему, что я умею. Надеюсь, ты был доволен мной», — признался спортсмен.

    Новости SMI.FM