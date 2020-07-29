Скончался чемпион Олимпийских игр 1980 года Александр Аксинин

«Утро.ру» напомнило, что Аксинин был бронзовым призером Олимпийских игр 1976 года в Монреале, становился неоднократно чемпионом Европы и Советского Союза.

После завершения спортивной карьеры он стал тренировать «Динамо», а затем преподавал в университете имени Лесгафта, работал в Сбербанке и занимал должность директора стадиона «Динамо».

«Неимоверно жаль, что так рано ушел от нас. Искренние соболезнования родственникам и друзьям, всем, кто его знал. Большая утрата для нашей легкой атлетики, для бегового сообщества», — обозначил партнер Аксинина по команде на Олимпиаде в Москве Николай Сидоров.

Ранее российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов написал на своей странице в Instagram, что его отец Абдулманап Нурмагомедов научил его практически всему в жизни.

«Отец, тебя будет не хватать. Ты был отцом, другом, братом и тренером в одном лице. Ты научил меня практически всему, что я умею. Надеюсь, ты был доволен мной», — признался спортсмен.