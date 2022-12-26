Спорт 26 декабря 2022, 23:35 Скончался бывший полузащитник «Ювентуса» О’Нил

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На 50-м году из жизни ушел экс-хавбек «Ювентуса» и уругвайской сборной Фабиан О’Нил. Об этом сообщил RT со ссылкой на иностранные СМИ.

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На минувших выходных О’Нила привезли в одну из больниц Монтевидео. У него было желудочно-кишечное кровотечение и он находился в состоянии комы. Футболист скончался в реанимации. Отмечается, что он боролся с зависимостью от алкоголя, в результате чего у него возник цирроз печени.