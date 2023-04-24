Спорт 24 апреля 2023, 10:51 Скончался бывший глава Федерации лыжных гонок России Акентьев Крянин: экс-глава Федерации лыжных гонок России Акентьев скончался после пневмонии Википедия

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Бывший глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и почетный вице-президент Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) Анатолий Акентьев умер на 82-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила президент ФЛГР Елена Вяльбе. Член президиума организации Сергей Крянин уточнил в беседе с агентством, что причиной могла стать пневмония.

«Да, вчера вечером скончался», — сказала Вяльбе.

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По ее словам, новость она узнала от дочери Акентьева.

«По предварительным данным, он умер от пневмонии, это последствия ковида», — уточнил Крянин.

Анатолий Акентьев — семикратный чемпион СССР, пять раз он получал серебро, один — бронзу. Спортсмен в 1967 году одержал победу на Холменколленских играх.

Акентьев участвовал в Олимпиаде 1968 года во Франции. В составе советской сборной в эстафете 4×10 километров оказался четвертым. При этом лыжник в индивидуальных дисциплинах не поднимался выше десятого места.

После завершения своей профессиональной карьеры Акентьев в разные годы становился главным тренером сборных Советского Союза и России по лыжным гонкам. Он получил пост вице-президента FIS в 1979 году, в 2005 году покинул эту должность.

В 2006 году Акентьеву дали почетный пост вице-президента организации. С 1996 по 2004 год спортсмен был президентом ФЛГР.