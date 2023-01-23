Спорт 23 января 2023, 16:54 Скончался бывший футболист московского «Динамо» Урин

Читать 360tv в

На 89-м году из жизни ушел двукратный чемпион Советского Союза в составе московского «Динамо» Валерий Урин. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу клуба.

Причины кончины футболиста не уточняются. Сведения о месте и дате проведения церемонии прощания появятся позже.

Реклама

Урин выступал за столичное «Динамо» с 1955 по 1961 год. Всего он отыграл за «бело-голубых» 72 матча и записал в свой актив 20 мячей. Также он являлся игроком запорожского «Металлурга», рижской «Державы», минского клуба «Беларусь» и кировского «Динамо».

Реклама