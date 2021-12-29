Скончался бывший футболист и тренер «Зенита» Станислав Завидонов

На 88-м году жизни умер легендарный футболист и тренер петербургского «Зенита» Станислав Завидонов. Об этом сообщил сайт 78.ru со ссылкой на пресс-службу петербургского клуба.

Что послужило причиной смерти, в клубе не сообщили. Также неизвестна дата похорон бывшего тренера, написало ИА Nation News.

Станислав Завидонов родился в 1934-м году в Канске. В «Зенит» он пришел в 1957-м году и с тех пор с клубом не расставался. В 1967-м году Завидонов закончил карьеру футболиста и начал заниматься тренерством. Администрация ФК «Зенит» выразила соболезнования родным и близким бывшего футболиста и наставника.