Скончался бывший форвард челябинского ХК «Трактор» Олег Мальцев

Хоккейный клуб «Трактор» из Челябинска потерял одного из своих ветеранов. На 58-м году жизни скончался бывший нападающий команды Олег Мальцев.

О кончине хоккеиста сообщили в пресс-службе «Трактора», выразив соболезнования родным и близким Мальцева.

«Коллектив хоккейного клуба „Трактор“ выражает свои глубочайшие соболезнования семье Олега Мальцева. Мы скорбим вместе с вами», — подчеркнула хоккейная команда.

Мальцев играл за «Трактор» 11 сезонов. Он вышел на лед во время 286 матчей, набрав 150 очков. На счету хоккеиста 81 забитая шайба и 69 результативных передач. В составе «Трактора» спортсмен дважды завоевывал бронзу Межнациональной хоккейной лиги — в 1993 и 1994 годах. Вместе со сборной России в 1992 и 1993-м выигрывал «Кубок Германии».

Тройка Астраханцев — Федулов — Мальцев стала самой результативной в чемпионате страны сезона 1992/1993. Болельщики, отметили в «Тракторе», будут помнить ее как одну из самых ярких в истории клуба.

Причина смерти хоккеиста не уточняется.