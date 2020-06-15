Скончался бывший форвард челябинского ХК «Трактор» Олег Мальцев
О кончине хоккеиста сообщили в пресс-службе «Трактора», выразив соболезнования родным и близким Мальцева.
«Коллектив хоккейного клуба „Трактор“ выражает свои глубочайшие соболезнования семье Олега Мальцева. Мы скорбим вместе с вами», — подчеркнула хоккейная команда.
Мальцев играл за «Трактор» 11 сезонов. Он вышел на лед во время 286 матчей, набрав 150 очков. На счету хоккеиста 81 забитая шайба и 69 результативных передач. В составе «Трактора» спортсмен дважды завоевывал бронзу Межнациональной хоккейной лиги — в 1993 и 1994 годах. Вместе со сборной России в 1992 и 1993-м выигрывал «Кубок Германии».
Тройка Астраханцев — Федулов — Мальцев стала самой результативной в чемпионате страны сезона 1992/1993. Болельщики, отметили в «Тракторе», будут помнить ее как одну из самых ярких в истории клуба.
Причина смерти хоккеиста не уточняется.