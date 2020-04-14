Скончался бразильский футболист Тьяго Кортес

По данным издания, 22-летний бразилец скончался накануне. Последний матч в составе команды защитник отыграл 12 марта. После этого он ушел на карантин из-за распространения коронавирусной инфекции. По словам президента «Гуарани Баже», футболист восстанавливался после травмы колена.

«За то время, что он был с нами, он смог показать себя с лучшей стороны», — подчеркнул глава клуба.