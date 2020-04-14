    14 апреля 2020, 15:04

    Скончался бразильский футболист Тьяго Кортес

    Артур Блянихов

    Игрок футбольного клуба «Гуарани Баже» Тьяго Кортес умер после прохождения процедуры физиотерапии, передает «Газета.ru» со ссылкой на профильные СМИ.

    По данным издания, 22-летний бразилец скончался накануне. Последний матч в составе команды защитник отыграл 12 марта. После этого он ушел на карантин из-за распространения коронавирусной инфекции. По словам президента «Гуарани Баже», футболист восстанавливался после травмы колена.

    «За то время, что он был с нами, он смог показать себя с лучшей стороны», — подчеркнул глава клуба.