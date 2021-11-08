Скончалась волейболистка клуба «Уфимочка-УГНТУ»

Волейболистка клуба «Уфимочка-УГНТУ» Алия Хамбикова скончалась в Уфе в понедельник 8 ноября. Спортсменке на момент смерти был 21 год. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу мужского уфимского клуба «Урал».

«Произошла большая трагедия — ушла из жизни блокирующая „Уфимочки“ Алия Хамбикова. Выражаем соболезнования ее родным и близким», — говорится в сообщении.

По некоторым данным, волейболистка лечилась от лейкемии.

В последний раз Хамбикова появлялась на волейбольной площадке в прошлом месяце. Она сыграла в матчах против команды «Уралочка-2».