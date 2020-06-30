Скончалась вдова тренера Кондрашина

По данным сайт «Дни.ру», на официальном сайте Федерации баскетбола Санкт-Петербурга по этому поводу выразили соболезнования.

«В ее лице петербургский баскетбол потерял верного и искреннего болельщика, всем сердцем любившего эту игру», — говорится в сообщении.

Информация о времени и месте похорон Кондрашиной пока не сообщается.