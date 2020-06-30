Скончалась вдова тренера Кондрашина
Евгения Кондрашина, бывшая баскетболистка команды «Динамо», вдова известного тренера Владимира Кондрашина, умерла в возрасте 88 лет. Об этом сообщил RT.
По данным сайт «Дни.ру», на официальном сайте Федерации баскетбола Санкт-Петербурга по этому поводу выразили соболезнования.
«В ее лице петербургский баскетбол потерял верного и искреннего болельщика, всем сердцем любившего эту игру», — говорится в сообщении.
Информация о времени и месте похорон Кондрашиной пока не сообщается.