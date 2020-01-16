Сколько выручают и тратят российские футбольные клубы

В отчет входят данные по общей выручке 700 европейских клубов за последние 10 лет. РПЛ в этом списке заняла шестую позицию.

Согласно данным в документе, за последнее десятилетие выручка клубов РПЛ выросла на 74%, а европейских — примерно на 80%.

По показателю расходов на зарплаты футболистам РПЛ находится также на шестом месте. В 2018 году общая сумма зарплат составила 527 миллионов евро.

Относительно суммы выручки — 752 миллиона евро — получается, что на зарплаты игроков уходит 70% всех денег. По этому соотношению РПЛ занимает второй место среди ведущих лиг.

УЕФА уточняет, что если затраты составляют больше 70% от выручки — это нередко приводит к убыткам.