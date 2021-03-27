«Сколько Тутберидзе заплатила?» Иностранцы возмутились триумфом российских фигуристок на ЧМ

Иностранные болельщики негодуют после триумфа на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме российских спортсменок, которые заняли весь пьедестал почета по итогам среди одиночниц. В соцсетях и на форумах они задаются вопросом, как девушки заняли первые три места при падениях и ошибках в произвольной программе.

«Не подиум, а настоящий фестиваль… Трусова — два падения, Туктамышева — одно падение, Щербакова — одно падение», — заявил один из интернет-пользователей.

Большинство комментариев направлено в адрес 16-летней чемпионки Анны Щербаковой и ее тренера Этери Тутберидзе. Зарубежные фанаты не сомневаются, что наставница «купила» медаль своей воспитаннице.

«Сколько Тутберидзе заплатила судьям? За игнорирование ребра на лутце? И за скольжение — якобы лучше, чем у Каори Сакамото? И за надбавки на вращениях больше, чем у Сатоко Мияхары», — написали в Сети.

Некоторые даже считают, что «России не должно быть на чемпионатах мира».

Несмотря на это, некоторые в интернете восхитились прокатом не только победительницы, но и двух других россиянок. Особенно интернет-пользователи влюбились в Туктамышеву.

«Браво, Лиза! Поздравляю с серебром, ты действительно этого заслуживаешь, я бы даже дал золото! Ты фантастическая фигуристка и фантастическая девушка», — гласит комментарий.

На чемпионате мира золото взяла Анна Щербакова, серебро — Елизавета Туктамышева, а бронзу — Александра Трусова. Президент России Владимир Путин поздравил фигуристок и назвал их победу триумфальной страницей в летописи. Щербакова получит денежное вознаграждение в размере 64 тысяч долларов (4,9 миллиона рублей), отметил сайт eg.ru.