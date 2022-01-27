Скелетонисту Никите Трегубову разрешили участвовать в Олимпиаде после COVID-19

Директор Академии зимних видов спорта Константин Пнев во время пресс-конференции в Красноярске рассказал, что скелетонист Никита Трегубов сможет отправиться на Олимпиаду в Пекин, если быстро оправится после коронавируса. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

«У Трегубова есть недочеты со здоровьем, но шанс участвовать в Олимпийских играх остается. Мы надеемся, что он успеет поправиться до Игр», — отметил Пнев.

Замена спортсмена произойдет в том случае, если у Никиты поднимется температура или он будет чувствовать себя плохо. На Олимпиаду в Пекин скелетонисты должны прилететь 1 февраля.

Ранее два теста на коронавирус у серебряного призера Олимпиады-2018 Никиты Трегубова оказались положительными. Его место в составе национальной команды может занять Евгений Рукосуев.