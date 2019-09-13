  • Скейтеры из Подмосковья опробуют 28 площадок. А к концу года их станет еще больше

    13 сентября 2019, 13:11

    Алена Собкалова, Лариса Голобородько

    В этом году в Подмосковье появится четыре скейт-площадки в рамках программы по благоустройству. Всего на сегодня в регионе установлено 23 скейт-площадки на территориях парков и пять площадок на общественных пространствах.
    Скейтеры из Подмосковья опробуют 28 площадок. А к концу года их станет еще больше

    Скейт-парки приобретают большую популярность среди детей и подростков. Их обустройство направлено на организацию спортивного досуга среди молодежи, а также напрямую относится к благоустройству территорий.

    Поэтому власти Подмосковья уделяют этому большое внимание. Так, уже 23 скейт-площадки радуют молодежь в парках региона.

    Они расположены в следующих округах:

    Балашиха г. о., «Объединенная дирекция парков» парк «Пехорка»;

    Богородский г. о., МАУ «Городской парк культуры и отдыха» муниципального образования «Город Ногинск Московской области»;

    Домодедово г. о., МАУК Городской парк культуры и отдыха «Елочки»;

    Дубна г. о., МАУ города Дубны Московской области «Городские парки»;

    Жуковский г. о., МП г. Жуковского «Парк культуры и отдыха»;

    Ивантеевка г. о., МБУК «Городской парк культуры»;

    Кашира г. о., МБУК «Дом культуры Ожереье «Парк ПКИО «Дубовая роща»;

    Клин г. о., МАУ «Клинский городской парк культуры и отдыха» («Сестрорецкий»);

    Одинцовский г. о., МБУ «Парк Захарово»;

    Озеры г. о., ПКиО «Дубки» МУК «Городской центр культуры и досуга»;

    Подольск г. о., МБУ «Парк культуры и отдыха «Дубрава"(м-н Климовск);

    Раменский г. о., МУП Раменский городской парк культуры и отдыха;

    Серебряные Пруды г. о., МАУ Парк культуры и отдыха «Серебряный»;

    Сергиево-Посадский г. о., МАУ «Городские парки Сергиева Посада» Городской парк «Скитские Пруды»;

    Серпухов г. о., Парк «Комсомольский»;

    Солнечногорский г. о., МБУК «Городской парк культуры и отдыха»;

    Люберцы г. о., МКУ «Парк культуры и отдыха городского поселения Малаховка»;

    Наро-Фоминск г. о., «Парк культуры и отдыха» Дом культуры «Мечта» (г. Селятино);

    Ступино г. о., МАУ «Парк культуры и отдыха им. Н. Островского» городского поселения Ступино;

    Химки г. о., Парк культуры и отдыха им. Л. Н. Толстого МАУК «Объединенная дирекция парков»;

    Химки г. о. Парк им. А.Величко- МАУК «Объединенная дирекция парка»;

    Химки г. о. Парк Подрезково;

    Химки г. о. Парк Экоберег.

    Помимо парков, скейт-площадки устанавливают и на общественных пространствах. Об этом рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

    Уже есть парки в Ступине, Одинцовском городском округе, Орехово-Зуеве, Балашихе, Химках.

    В этом году молодежь ждут еще четыре новые площадки.

    Скейт-парки в рамках благоустройства появятся по следующим адресам:

    Власиха г. о. — Территория у Дома офицеров, и пешеходная зона по ул. Цветной Бульвар;

    Можайск г. о. — Территория общественного притяжения ул. Москворецкая, уч. 15;

    Ленинский г. о. — Пешеходная зоны Советского проезда и части пешеходной зоны улицы Советская около кинотеатра «Искра» и Тимоховского пруда;

    Сергиево-Посадский г. о. г. п. Пересвет, Пешеходно-парковая зона от «ДК Космос», городской библиотеки им. Селиванова и ФОК «Метеор» до ДШИ «Гармония» (ул. Пионерская).