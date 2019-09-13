Скейтеры из Подмосковья опробуют 28 площадок. А к концу года их станет еще больше
Скейт-парки приобретают большую популярность среди детей и подростков. Их обустройство направлено на организацию спортивного досуга среди молодежи, а также напрямую относится к благоустройству территорий.
Поэтому власти Подмосковья уделяют этому большое внимание. Так, уже 23 скейт-площадки радуют молодежь в парках региона.
Они расположены в следующих округах:
Балашиха г. о., «Объединенная дирекция парков» парк «Пехорка»;
Богородский г. о., МАУ «Городской парк культуры и отдыха» муниципального образования «Город Ногинск Московской области»;
Домодедово г. о., МАУК Городской парк культуры и отдыха «Елочки»;
Дубна г. о., МАУ города Дубны Московской области «Городские парки»;
Жуковский г. о., МП г. Жуковского «Парк культуры и отдыха»;
Ивантеевка г. о., МБУК «Городской парк культуры»;
Кашира г. о., МБУК «Дом культуры Ожереье «Парк ПКИО «Дубовая роща»;
Клин г. о., МАУ «Клинский городской парк культуры и отдыха» («Сестрорецкий»);
Одинцовский г. о., МБУ «Парк Захарово»;
Озеры г. о., ПКиО «Дубки» МУК «Городской центр культуры и досуга»;
Подольск г. о., МБУ «Парк культуры и отдыха «Дубрава"(м-н Климовск);
Раменский г. о., МУП Раменский городской парк культуры и отдыха;
Серебряные Пруды г. о., МАУ Парк культуры и отдыха «Серебряный»;
Сергиево-Посадский г. о., МАУ «Городские парки Сергиева Посада» Городской парк «Скитские Пруды»;
Серпухов г. о., Парк «Комсомольский»;
Солнечногорский г. о., МБУК «Городской парк культуры и отдыха»;
Люберцы г. о., МКУ «Парк культуры и отдыха городского поселения Малаховка»;
Наро-Фоминск г. о., «Парк культуры и отдыха» Дом культуры «Мечта» (г. Селятино);
Ступино г. о., МАУ «Парк культуры и отдыха им. Н. Островского» городского поселения Ступино;
Химки г. о., Парк культуры и отдыха им. Л. Н. Толстого МАУК «Объединенная дирекция парков»;
Химки г. о. Парк им. А.Величко- МАУК «Объединенная дирекция парка»;
Химки г. о. Парк Подрезково;
Химки г. о. Парк Экоберег.
Помимо парков, скейт-площадки устанавливают и на общественных пространствах. Об этом рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
Уже есть парки в Ступине, Одинцовском городском округе, Орехово-Зуеве, Балашихе, Химках.
В этом году молодежь ждут еще четыре новые площадки.
Скейт-парки в рамках благоустройства появятся по следующим адресам:
Власиха г. о. — Территория у Дома офицеров, и пешеходная зона по ул. Цветной Бульвар;
Можайск г. о. — Территория общественного притяжения ул. Москворецкая, уч. 15;
Ленинский г. о. — Пешеходная зоны Советского проезда и части пешеходной зоны улицы Советская около кинотеатра «Искра» и Тимоховского пруда;
Сергиево-Посадский г. о. г. п. Пересвет, Пешеходно-парковая зона от «ДК Космос», городской библиотеки им. Селиванова и ФОК «Метеор» до ДШИ «Гармония» (ул. Пионерская).