Скейтеры из Подмосковья опробуют 28 площадок. А к концу года их станет еще больше

В этом году в Подмосковье появится четыре скейт-площадки в рамках программы по благоустройству. Всего на сегодня в регионе установлено 23 скейт-площадки на территориях парков и пять площадок на общественных пространствах.

Скейт-парки приобретают большую популярность среди детей и подростков. Их обустройство направлено на организацию спортивного досуга среди молодежи, а также напрямую относится к благоустройству территорий.

Поэтому власти Подмосковья уделяют этому большое внимание. Так, уже 23 скейт-площадки радуют молодежь в парках региона.

Они расположены в следующих округах:

Балашиха г. о., «Объединенная дирекция парков» парк «Пехорка»;

Богородский г. о., МАУ «Городской парк культуры и отдыха» муниципального образования «Город Ногинск Московской области»;

Домодедово г. о., МАУК Городской парк культуры и отдыха «Елочки»;

Дубна г. о., МАУ города Дубны Московской области «Городские парки»;

Жуковский г. о., МП г. Жуковского «Парк культуры и отдыха»;

Ивантеевка г. о., МБУК «Городской парк культуры»;

Кашира г. о., МБУК «Дом культуры Ожереье «Парк ПКИО «Дубовая роща»;

Клин г. о., МАУ «Клинский городской парк культуры и отдыха» («Сестрорецкий»);

Одинцовский г. о., МБУ «Парк Захарово»;

Озеры г. о., ПКиО «Дубки» МУК «Городской центр культуры и досуга»;

Подольск г. о., МБУ «Парк культуры и отдыха «Дубрава"(м-н Климовск);

Раменский г. о., МУП Раменский городской парк культуры и отдыха;

Серебряные Пруды г. о., МАУ Парк культуры и отдыха «Серебряный»;

Сергиево-Посадский г. о., МАУ «Городские парки Сергиева Посада» Городской парк «Скитские Пруды»;

Серпухов г. о., Парк «Комсомольский»;

Солнечногорский г. о., МБУК «Городской парк культуры и отдыха»;

Люберцы г. о., МКУ «Парк культуры и отдыха городского поселения Малаховка»;

Наро-Фоминск г. о., «Парк культуры и отдыха» Дом культуры «Мечта» (г. Селятино);

Ступино г. о., МАУ «Парк культуры и отдыха им. Н. Островского» городского поселения Ступино;

Химки г. о., Парк культуры и отдыха им. Л. Н. Толстого МАУК «Объединенная дирекция парков»;

Химки г. о. Парк им. А.Величко- МАУК «Объединенная дирекция парка»;

Химки г. о. Парк Подрезково;

Химки г. о. Парк Экоберег.

Помимо парков, скейт-площадки устанавливают и на общественных пространствах. Об этом рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Уже есть парки в Ступине, Одинцовском городском округе, Орехово-Зуеве, Балашихе, Химках.

В этом году молодежь ждут еще четыре новые площадки.

Скейт-парки в рамках благоустройства появятся по следующим адресам:

Власиха г. о. — Территория у Дома офицеров, и пешеходная зона по ул. Цветной Бульвар;

Можайск г. о. — Территория общественного притяжения ул. Москворецкая, уч. 15;

Ленинский г. о. — Пешеходная зоны Советского проезда и части пешеходной зоны улицы Советская около кинотеатра «Искра» и Тимоховского пруда;

Сергиево-Посадский г. о. г. п. Пересвет, Пешеходно-парковая зона от «ДК Космос», городской библиотеки им. Селиванова и ФОК «Метеор» до ДШИ «Гармония» (ул. Пионерская).