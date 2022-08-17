«Сказали отказаться от российского гражданства». Гимнастка Полстяная решила не выступать за сборную Латвии

Гимнастка Елизавета Полстяная решила больше не выступать за сборную Латвии и вернуться в Россию. Причиной стало требование отказаться от российского гражданства.

Спортсменка в интервью РЕН ТВ рассказала, что ей пригрозили исключением из олимпийской сборной.

«[Исключение] означает то, что я не имею права участвовать в отборе на Олимпиаду в Париже», — сказала Полстяная.

Гимнастка подчеркнула, что Олимпийские игры были ее главной целью. Полстяную не допустили и на чемпионат мира. По словам девушки, первое письмо от Латвийского олимпийского союза ей пришло две-три недели назад. Тогда спортсменка пыталась как-то решить вопрос, но ей поставили условие с отказом от гражданства.

«Что буду делать дальше — пока не знаю, потому что это все настолько неожиданно получилось. Я сейчас эмоционально просто прихожу в себя, пытаюсь до конца осознать все, что произошло», — поделилась она.

Вся семья девушки живет в России. Полстяная не стала соглашаться на выдвинутое условие и уехала к родным.