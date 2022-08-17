«Сказали отказаться от российского гражданства». Гимнастка Полстяная решила не выступать за сборную Латвии
Гимнастка Полстяная решила не выступать за сборную Латвии
Гимнастка Елизавета Полстяная решила больше не выступать за сборную Латвии и вернуться в Россию. Причиной стало требование отказаться от российского гражданства.
Спортсменка в интервью РЕН ТВ рассказала, что ей пригрозили исключением из олимпийской сборной.
«[Исключение] означает то, что я не имею права участвовать в отборе на Олимпиаду в Париже», — сказала Полстяная.
Гимнастка подчеркнула, что Олимпийские игры были ее главной целью. Полстяную не допустили и на чемпионат мира. По словам девушки, первое письмо от Латвийского олимпийского союза ей пришло две-три недели назад. Тогда спортсменка пыталась как-то решить вопрос, но ей поставили условие с отказом от гражданства.
«Что буду делать дальше — пока не знаю, потому что это все настолько неожиданно получилось. Я сейчас эмоционально просто прихожу в себя, пытаюсь до конца осознать все, что произошло», — поделилась она.
Вся семья девушки живет в России. Полстяная не стала соглашаться на выдвинутое условие и уехала к родным.