Спорт 04 августа 2023, 14:47 «Сказал, встретит — морду набьет». Экс-тренер Спартака рассказал об угрозах от Павлюченко Экс-тренер Спартака Чернышов заявил, что Павлюченко обещал ему «набить морду» РИА «Новости»

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Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов заявил, что экс-нападающий клуба Роман Павлюченко угрожал ему избиением. Подробностями конфликта специалист поделился в беседе с изданием «Спорт-Экспресс».

Чернышов обратил внимание, что во время работы в «Спартаке» у него были хорошие отношения со всеми. Однако после ухода из команды все изменилось. По мнению тренера, его начали винить во всех неудачах.

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«Когда ушел — меня сделали виноватым. Наверное, игрокам тоже говорили: „Валите на Чернышова, чтобы самим не подставляться“. Они и выступали», — посетовал собеседник «СЭ».

В качестве примера он привел Романа Павлюченко.

«Он сказал, что если меня где-то встретит — морду набьет», — поделился Чернышов.

Пост главного тренера «Спартака» специалист занял в 2003 году. Команда провела под его руководством 10 матчей, одержав пять побед и потерпев пять поражений.