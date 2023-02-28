Спорт 28 февраля 2023, 22:27 Скалони остался на посту наставника сборной Аргентины по футболу

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Футбольный тренер Лионель Скалони продлил контракт со сборной Аргентины, сообщил RT со ссылкой на официальный сайт Ассоциации футбола Аргентины.

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Скалони будет возглавлять аргентинскую сборную как минимум до конца 2026 года. Он занял пост наставника национальной команды летом 2018-го. Под его руководством аргентинцы завоевали золотые медали чемпионата мира, который проходил в Катаре в прошлом году.