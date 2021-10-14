СКА расторг контракт с Хендемарком

Клуб СКА расторг контракт с шведским нападающим Фредриком Хендемарком. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу хоккейного клуба.

«СКА и Фредрик Хендемарк расторгли контракт по обоюдному согласию сторон», — заявили в пресс-службе.

В этом сезоне спортсмену удалось провести 15 матчей. Суммарно хоккеист набрал шесть очков (два + четыре) при показателе полезности «-1». К СКА он присоединился летом 2021 года. Ранее он выступал за шведские клубы «Лександ» и «Мальме Редхоукс». Также он являлся игроком НХЛ в 2020/2021-м сезоне.