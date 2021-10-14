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    14 октября 2021, 15:57

    СКА расторг контракт с Хендемарком

    Шведский нападающий Фредрик Хендемарк покинул состав СКА

    Арина Бобкова

    Клуб СКА расторг контракт с шведским нападающим Фредриком Хендемарком. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу хоккейного клуба.

    «СКА и Фредрик Хендемарк расторгли контракт по обоюдному согласию сторон», — заявили в пресс-службе.

    В этом сезоне спортсмену удалось провести 15 матчей. Суммарно хоккеист набрал шесть очков (два + четыре) при показателе полезности «-1». К СКА он присоединился летом 2021 года. Ранее он выступал за шведские клубы «Лександ» и «Мальме Редхоукс». Также он являлся игроком НХЛ в 2020/2021-м сезоне.