Спорт 21 июля 2023, 15:17 СКА продлил контракт с Романом Ротенбергом Хоккейный клуб СКА перезаключил контракт с тренером Романом Ротенбергом еще на 5 лет РИА «Новости»

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Петербургский хоккейный клуб СКА продлил контракт с главным тренером Романом Ротенбергом до 2028 года. Об этом сообщила пресс-служба команды.

«С главным тренером команды СКА Романом Ротенбергом подписан контракт сроком на пять лет», — указали в хоккейном клубе.

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Ротенберг в своем Telegram-канале поблагодарил совет директоров клуба за доверие и решение перезаключить контракт. Тренер назвал общей целью реализацию долгосрочной клубной стратегии, а главными задачами — лидерство в спортивных и коммерческих результатах и развитие детско-юношеского хоккея.

«Я рассматриваю такой кредит доверия ко мне как прочный фундамент, на котором мы будем строить мощную, современную команду победителей», — написал Ротенберг.

Гендиректором СКА назначили Дмитрия Константинова, занимавшего должность финансового директора. Андрей Точицкий, который был исполнительным директором, покинул клуб. Команда поблагодарила его за многолетний труд на благо петербургского хоккея.

Весной СКА вылетел из Кубка Гагарина, проиграв ЦСКА. После поражения Ротенберг заявил, что не собирается уходить в отставку и продолжит работать в команде.