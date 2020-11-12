СКА подписал контракт с 18-летним нападающим

Хоккейный клуб СКА подписал новое соглашение с 18-летним нападающим Максимом Грошевым. Информация появилась на официальной страничке клуба во «ВКонтакте».

Спортсмен будет выступать за СКА до окончания сезона 2022/23.

Болельщики поприветствовали хоккеиста и пожелали ему удачи. «Добро пожаловать», — написали они.

Предыдущее соглашение с Грошевым действовало до конца нынешнего сезона.

СКА сыграет против «Витязя» 12 ноября.

Максим Грошев перешел в СКА 1 ноября после обмена с «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Несколько дней назад он вместе со сборной России завоевал Кубок Карьяла, отметило информационное агентство «Невские новости». Хоккеист получил звание вице-чемпиона юниорского и молодежного чемпионатов мира. За карьеру в КХЛ спортсмен выступил на 55 матчах, набрав девять очков.