СКА победил ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ | 360°

Все новости

Мир

04 октября 2022, 19:22

Тактика смертников. Зачем Зеленский официально отказался от переговоров с Путиным

Подмосковье

04 октября 2022, 19:22

Приюты Подмосковья примут питомцев мобилизованных россиян

Реклама

Подмосковье

04 октября 2022, 19:03

Бесплатную экскурсию в честь Дня Подмосковья провели в Ногинске

Общество

04 октября 2022, 18:59

Фейк: на референдумах в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях не было международных наблюдателей

Подмосковье

04 октября 2022, 18:55

Конкурс на губернаторскую стипендию для деятелей искусства объявили в Подмосковье

Подмосковье

04 октября 2022, 18:46

Очищать стоки ультрафиолетом начали в Щелкове

Эксклюзив

04 октября 2022, 18:42

Магазин H&M в ТЦ «Каширская плаза» продолжит работу в штатном режиме

Мир

04 октября 2022, 18:35

Зеленский издал документ о непризнании указов Путина по Донбассу и Крыму

Знаменитости

04 октября 2022, 18:35

СК не выявил криминальных причин смерти Бориса Моисеева — СМИ

Спорт

04 октября 2022, 19:08

СКА победил ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

Читать 360tv в

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА удалось переиграть ЦСКА в овертайме. Об этом сообщил RT.

Матч проходил в Москве и завершился со счетом 3:2 в пользу петербургской команды.

Реклама

В составе «армейцев» шайбы забросили Константин Окулов и Никита Нестеров. В СКА результативными действиями отметились Даниил Пыленков, Марат Хайруллин и Максим Грошев.

Реклама

Хоккей

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама