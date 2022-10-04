СКА победил ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ | 360°

Спорт 04 октября 2022, 19:08 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber СКА победил ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

Читать 360tv в

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА удалось переиграть ЦСКА в овертайме. Об этом сообщил RT.

Матч проходил в Москве и завершился со счетом 3:2 в пользу петербургской команды.

Реклама

В составе «армейцев» шайбы забросили Константин Окулов и Никита Нестеров. В СКА результативными действиями отметились Даниил Пыленков, Марат Хайруллин и Максим Грошев.

Реклама

0 0 0 0 0 0