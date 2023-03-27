Спорт 27 марта 2023, 13:25 Ситуацию с картой болельщика прокомментировали в Кремле Песков: судьбу паспорта болельщика должны определять спортивные власти и спецслужбы РИА «Новости»

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Определить дальнейшую судьбу паспорта болельщика должны силовики совместно с руководством спортивных организаций. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого привел ТАСС.

«Здесь мы считаем, что это прерогатива все-таки наших спортивных властей, наших служб безопасности. И именно они должны принимать решение», — отметил представитель Кремля.

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По мнению Пескова, аргументация в защиту Fan ID есть.

Карты болельщика впервые ввели в России в канун Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года. Документ давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства. Летом 2022 года у фанатов появилась возможность оформить Fan ID на портале госуслуг.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал скорректировать правила выдачи карты болельщика.