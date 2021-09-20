Ситуация с контрактом Капризова разочаровала генменеджера «Миннесоты»

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Билл Герин признался, что ситуация с контрактом бомбардира Кирилла Капризова разочаровала его. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.

«Я разочарован тем, что мы до сих пор не заключили с Капризовым контракт, но мы не единственный клуб, который оказался в подобной ситуации», — заметил Герин.

Он напомнил, что на следующей неделе стартует тренировочный лагерь, и с его стартом клуб сосредоточится на тех игроках, которые у него есть.

Соглашение Капризова с «Миннесотой» истекло минувшим летом. Сейчас он находится в статусе ограниченно свободного агента.