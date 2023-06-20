Спорт 20 июня 2023, 09:47 «Ситуация не имеет ни малейшего смысла». МОК — об идее допустить россиян на Олимпиаду как беженцев МОК: информация о допуске россиян на Олимпиаду-2024 как команды беженцев ничего не изменит РИА «Новости»

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Международный олимпийский комитет прокомментировал идею допустить спортсменов из России до Олимпиады в Париже на условиях команды беженцев. Организация не изменит свою позицию по их участию в международных соревнованиях, сообщил «Матч ТВ».

«Вся эта ситуация не имеет ни малейшего смысла. <…> Позиция МОК остается абсолютно неизменной», — сообщили представители комитета.

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МОК рекомендовал международным спортивным федерациям пускать российских спортсменов на соревнования индивидуально, в нейтральном статусе и при условии, что они выступили не от силовых структур и не поддержали проведение спецоперации на Украине. Решение об их участии в Олимпиаде в Париже, которая пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года, обещали принять за год до старта.

Россиян пустят на ОИ-2024 на тех же условиях, что и команду беженцев — под флагом МОК и в качестве нейтральных атлетов, сообщил RT со ссылкой на издание «Весь спорт». В этом случае спортсменам придется отказаться от выступления на национальных турнирах. Официально такой формат не принимали.