Сильнейшие спортсмены и ценные призы. Футбольный турнир в честь юбилея Подмосковья начался в Балашихе
В футбольном турнире участвуют 14 команд из Балашихи и еще 10 из Железнодорожного. Спортсменам предстоит не просто выяснить, кто лучше и сильнее, но и побороться за ценные призы.
«Установка стадиона осуществляется за счет средств Московской областной думы, два следующих приза: это площадка для воркаута и еще спортивные объекты, закупка спортивной формы осуществляется за счет муниципального бюджета», — прокомментировала Вера Варнина, начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью.
Проводить турниры позволяют новые объекты спортивной школы «Метеор». Крытый футбольный манеж работает ровно два года, его построили в рамках губернаторской программы «Спорт Подмосковья». Ну, а в этом году было смонтировано новое открытое поле — с подогревом.
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«Мы можем теперь практически круглогодично использовать как открытое поле, так и большой спортивный манеж для проведения турниров, тренировок. И на сегодняшний день у нас на стадионе уже играет 11 наших команд», — рассказал Евгений Николаев, директор СШОР «Метеор».
Турнир среди школьных команд будет проходить в три этапа. Сильнейшие школы всего городского округа встретятся 14 июля на стадионе «Метеор».