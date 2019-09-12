Сильнейшие спортсмены и ценные призы. Футбольный турнир в честь юбилея Подмосковья начался в Балашихе

Футбольный турнир среди школьных команд начался в Балашихе. Он посвящен 90-летию Подмосковья. Подростки смогут выиграть площадку для воркаута или целый стадион — спортивный объекты построят во дворе школы за счет области и администрации города.

В футбольном турнире участвуют 14 команд из Балашихи и еще 10 из Железнодорожного. Спортсменам предстоит не просто выяснить, кто лучше и сильнее, но и побороться за ценные призы.

Источник фото: телеканал «360»

«Установка стадиона осуществляется за счет средств Московской областной думы, два следующих приза: это площадка для воркаута и еще спортивные объекты, закупка спортивной формы осуществляется за счет муниципального бюджета», — прокомментировала Вера Варнина, начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью.

Проводить турниры позволяют новые объекты спортивной школы «Метеор». Крытый футбольный манеж работает ровно два года, его построили в рамках губернаторской программы «Спорт Подмосковья». Ну, а в этом году было смонтировано новое открытое поле — с подогревом.

Источник фото: телеканал «360»

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«Мы можем теперь практически круглогодично использовать как открытое поле, так и большой спортивный манеж для проведения турниров, тренировок. И на сегодняшний день у нас на стадионе уже играет 11 наших команд», — рассказал Евгений Николаев, директор СШОР «Метеор».

Турнир среди школьных команд будет проходить в три этапа. Сильнейшие школы всего городского округа встретятся 14 июля на стадионе «Метеор».