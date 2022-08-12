Силач Руслан Пустовой установил в Раменском новый мировой рекорд

В Раменском поставили новый мировой рекорд. Мастер спорта международного класса по жиму лежа Руслан Пустовой отбуксировал железнодорожный состав весом 120 тонн, сообщило РИА «Новости».

«Руслан Пустовой, не используя специальных приспособлений, таких как лестница, отбуксировал железнодорожный состав весом 120 тонн за 36,38 секунды на 8,6 метра», — рассказал его наставник, заместитель президента Федерации силового экстрима России Сергей Агаджанян.

Именно он зафиксировал рекорд и уточнил, что предыдущим максимальным результатом были 75 тонн. До Руслана Пустового никто в истории силовых видов спорта не буксировал железнодорожный состав весом более 100 тонн без использования спецприспособлений. При этом спортсмен осознавал риски для здоровья, так как работает врачом травматологом-ортопедом.

Еще один рекорд поставили в Балашихе. Две девушки сдвинули с места автопоезд весом девять тонн и протянули его по земле 17 метров. Они установили рекорд России по силовому экстриму.