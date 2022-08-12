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    12 августа 2022, 06:44

    Силач Руслан Пустовой установил в Раменском новый мировой рекорд

    Руслан Пустовой отогнал в Раменском поезд весом 120 тонн и установил мировой рекорд

    Екатерина Виславская

    В Раменском поставили новый мировой рекорд. Мастер спорта международного класса по жиму лежа Руслан Пустовой отбуксировал железнодорожный состав весом 120 тонн, сообщило РИА «Новости».

    Силач Руслан Пустовой установил в Раменском новый мировой рекорд

    «Руслан Пустовой, не используя специальных приспособлений, таких как лестница, отбуксировал железнодорожный состав весом 120 тонн за 36,38 секунды на 8,6 метра», — рассказал его наставник, заместитель президента Федерации силового экстрима России Сергей Агаджанян.

    Именно он зафиксировал рекорд и уточнил, что предыдущим максимальным результатом были 75 тонн. До Руслана Пустового никто в истории силовых видов спорта не буксировал железнодорожный состав весом более 100 тонн без использования спецприспособлений. При этом спортсмен осознавал риски для здоровья, так как работает врачом травматологом-ортопедом.

    Еще один рекорд поставили в Балашихе. Две девушки сдвинули с места автопоезд весом девять тонн и протянули его по земле 17 метров. Они установили рекорд России по силовому экстриму.