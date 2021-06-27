«Сил уже нет»: прыгунья в высоту Чичерова объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду Анна Чичерова заявила о завершении спортивной карьеры. О своем решении она объявила после выступления на чемпионате России.

«Думаю, все, отговорила роща золотая. Сил уже нет. Хватит уже. Наверное, все», — привело слова Чичеровой РИА «Новости».

Прыгунья высказалась и о возможности начать карьеру тренера. По ее словам, наставником можно только родиться. Чичерова пояснила, что выступать самому — это одно, а обучать кого-то — совсем другое дело.

«Но мне кажется, это очень интересно, мне всегда хочется кому-то подсказать. Все может случиться, посмотрим», — добавила она.

Спортсменка 26 июня выступила на чемпионате России по легкой атлетике в Чебоксарах. Она поделила второе место, получив результат 1,88 метра. Чичерова является победительницей Олимпиады-2012 в Лондоне, напомнил «Мир 24». Также 38-летняя спортсменка в 2011 году стала чемпионкой мира, а в 2007-м взяла серебро на мировом первенстве. Еще на счету Чичеровой две бронзовые медали чемпионата мира.