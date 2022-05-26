Сихарулидзе занял пост вице-президента Федерации фигурного катания России

Олимпийский чемпион 2022 года в парном катании Антон Сихарулидзе занял пост вице-президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на официальный сайт организации.

Мужчину избрали в ходе закрытого голосования на отчетно-выборной конференции. Помимо Сихарулидзе, этот пост заняли Вера Богуш, Владимир Грибанов, Сергей Кононыхин и Ирина Рабер.

Кроме того, Сихарулидзе занимает должность президентом Федерации фигурного катания Петербурга.