17 апреля 2023, 18:22
Сихарулидзе сменил Когана на посту исполняющего полномочия главы Федерации фигурного катания на коньках России
Сихарулидзе назначен исполняющим обязанности главы Федерации фигурного катания России
Исполняющим полномочия президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) стал вице президент федерации Антон Сихарулидзе. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Сихарулидзе сменил на посту исполняющего обязанности главы ФФККР Александра Когана. Он добровольно сложил с себя полномочия в конце 2022 года.
Реклама
Кандидатура Сихарулидзе поддержали все члены исполкома. Сам российский фигурист, выступавший в парном катании, отметил, что подобный опыт ему интересен и он готов включиться.
«До 2026 года, когда состоится отчетно‑выборная конференция, есть время набраться опыта, вникнуть во все вопросы», — сказал олимпийский чемпион.
Антон Сихарулидзе является заслуженный мастер спорта России, олимпийским чемпионом Солт-Лейк-Сити, серебряным призером игр в Нагано и двукратным чемпионом мира. В 1998 стал кавалером ордена Дружбы, а в 2003 — ордена Почета.
Спортсмены
Фигурное катание
Россия
Реклама
Реклама