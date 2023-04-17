Спорт 17 апреля 2023, 18:22 Сихарулидзе сменил Когана на посту исполняющего полномочия главы Федерации фигурного катания на коньках России Сихарулидзе назначен исполняющим обязанности главы Федерации фигурного катания России РИА «Новости»

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Исполняющим полномочия президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) стал вице президент федерации Антон Сихарулидзе. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Сихарулидзе сменил на посту исполняющего обязанности главы ФФККР Александра Когана. Он добровольно сложил с себя полномочия в конце 2022 года.

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Кандидатура Сихарулидзе поддержали все члены исполкома. Сам российский фигурист, выступавший в парном катании, отметил, что подобный опыт ему интересен и он готов включиться.

«До 2026 года, когда состоится отчетно‑выборная конференция, есть время набраться опыта, вникнуть во все вопросы», — сказал олимпийский чемпион.

Антон Сихарулидзе является заслуженный мастер спорта России, олимпийским чемпионом Солт-Лейк-Сити, серебряным призером игр в Нагано и двукратным чемпионом мира. В 1998 стал кавалером ордена Дружбы, а в 2003 — ордена Почета.