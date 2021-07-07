Сигурдссон может перейти в «Химки» из ЦСКА

Исландский полузащитник Арнор Сигурдссон может сменить московский ЦСКА на подмосковные «Химки» уже этим летом. Клуб может передать спортсмена в аренду до конца предстоящего сезона. Об этом сообщила Eurostavka.

Футболист попросил ЦСКА найти ему новую команду, где он сможет получать больше игрового времени и прогрессировать, сообщила «Свободная пресса». От иностранных клубов не поступало предложений по поводу Сигурдссона. Спортсмен рассмотрит российские предложения.

На данный момент футболист проходит реабилитацию после травмы колена. Предполагалось, что спортсмен вернется в общую группу ЦСКА в середине июля.