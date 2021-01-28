Сидорова поставила мировой рекорд в прыжках с шестом. Видео

Прыгунья Анжелика Сидорова на чемпионате Москвы по легкой атлетике в соревнованиях по прыжкам с шестом установила лучший результат сезона в мире. Она взяла высоту четыре метра 80 сантиметров.

По данным ТАСС, предыдущий рекорд сезона также принадлежал Сидоровой. На Кубке главы Чувашии в Новочебоксарске, состоявшемся 16 января, она прыгнула на 4,75 метра. Личным рекордном легкоатлетки является высота 4,95 метра.

Вскоре в Москве 15–17 февраля состоится чемпионат России, а затем в польском Торуне 5–7 марта пройдет чемпионат Европы. В помещении.