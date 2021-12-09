Сидоренко и Гребнев победили в первенстве мира по настольному теннису

Петербургский спортсмен, воспитанник СШОР «Комета» Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Владимир Сидоренко вместе с Максимом Гребневым стали победителями первенства мира по настольному теннису (до 20 лет) в мужском парном разряде. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Мероприятие состоялось в городе Вила-Нова-ди-Гая (Португалия). Нашим спортсменам удалось обойти команду, которая состояла из Чаба Андраша из Венгрии и Ивора Бана из Хорватии. Партия завершилась со счетом 0:2 по партиям.