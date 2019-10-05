«Сибирь» опровергла сообщение о смерти хоккеиста Мнацяна

«Сибирь» подтвердила рак у хоккеиста Мнацяна Подробнее

«„Авангард“ опубликовал непроверенную информацию, а им все поверили. К этой минуте Самвел жив. Мы знали, что Самвел в тяжелом состоянии, у нас был матч, и тут „Авангард“ публикует новость о своем воспитаннике… Даже представить себе не могли, что они напишут неправду», — рассказали в хоккейном клубе.

Речь идет о сообщении, которое опубликовал омский «Авангард» в Twitter, где говорилось, что Мнацян скончался в возрасте 29 лет. После опровержения «Сибири», клуб удалил свой пост и заменил его другим.

«Несмотря на появившуюся от знакомых Самвела Мнацяна информацию, его родственники сообщили, что он жив и, хоть и находится в тяжелом состоянии, продолжает бороться. Мы желаем Самвелу здоровья и сил, как и его близким!» — сказано в сообщении «Авангарда».

Медики летом 2018 года диагностировали у хоккеиста опухоль позвоночника. Мнацян пол года лечился в Германии и продолжает бороться с болезнью до сих пор.