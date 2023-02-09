Спорт 09 февраля 2023, 14:34 Швецию могут выбрать страной проведения зимних Олимпийских игр в 2030 году

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Руководитель группы по технико-экономическому обоснованию Ханс фон Утманн сообщил, что в Швеции будет проведено исследование для определения возможности проведения здесь в 2030 году зимних Олимпийских и Паралимпийских игр. Об этом написал RT со ссылкой на пресс-службу Олимпийского комитета Швеции.

Группа исследователей выяснит, готова ли страна принять Олимпиаду.

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«У нас были первоначальные контакты со шведскими политиками и со шведским бизнесом еще до того, как мы начали работу над технико-экономическим обоснованием», — отметил Утманн.

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