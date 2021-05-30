Швейцарский мотогонщик разбился на трассе в Италии

Швейцарский мотогонщик Джейсон Дюпаскье погиб после аварии на квалификации этапа чемпионата в Италии. Ему было 19 лет.

Сообщение о смерти спортсмена появилось на официальном сайте чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP).

Дюпаскье выступал в классе Moto3. Это был его второй сезон в чемпионате. В личном зачете он с 27 очками занимал 12-е место.

Авария с участием швейцарца произошла накануне. Во время заезда на трассе «Муджелло» гонщик упал с мотоцикла и угодил под колеса ехавшего следом Аюми Сасаки. У него не было возможности уйти от столкновения.

Дюпаскье бортом вертолета экстренно доставили в больницу во Флоренции, но врачи не смогли спасти его жизнь. В воскресенье он скончался.