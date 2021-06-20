Швейцария обыграла Турцию на Евро-2020

Швейцария обыграла Турцию в матче, который прошел в воскресенье в Баку. Игра завершилась со счетом 3:1.

Футболист сборной Швейцарии Джердан Шакири признан лучшим игроком матча — он забил два гола, пишет РИА «Новости».

Сборная Швейцарии с четырьмя очками финишировала на третьем месте в таблице группы А. Команда сохраняет шансы на выход в 1/8 финала Евро-2020, команда Турции проиграла все матчи группы и покидает турнир.

Несмотря на это главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш заявил, что не уйдет в отставку.

Команда Турции проиграла Италии со счетом 0:3) Уэльсу (0:2) и Швейцарии (1:3)​​​.

«Сейчас я думаю не о том, уйти мне в отставку или нет, а в том, чтобы правильно выйти из этой ситуации», — сказал Гюнеш.

Он отметил, что отчитается перед общественностью и администрацией, потому что несет ответственность, как главный тренер.