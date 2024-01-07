Спорт 07 января 2024, 10:45 Шведу Хальварссону стало скучно на «Тур де Ски» из-за отсутствия россиян Лыжник Хальварссон: на «Тур де Ски» стало скучно без россиян Mathias Bergeld / Global Look Press

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Лыжник сборной Швеции Калле Хальварссон разочаровался в многодневной гонке «Тур де Ски», поскольку в турнире не участвуют россияне. По его словам, у соревнований нет будущего. Спортсмена процитировало издание SVT.

Хальварссон выразил уверенность, что так дальше продолжать нельзя.

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«Для меня это слишком скучно. Русских здесь нет, как и многих лучших спортсменов», — сказал он.

Соревнования были бы намного интереснее, если бы организаторы сделали несколько этапов, подытожил он.

Сейчас Хальварссон идет на 23-м месте в общем зачете «Тур де Ски», который стартовал 30 декабря и завершится 7 января. Его отставание от норвежского лыжника Харальда Амундсена составляет более пяти минут.

Осенью Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила недопуск спортсменов из России и Белоруссии к международным стартам. В федерации пояснили, что сейчас нет причин для возвращения лыжников.

Российский лыжник Александр Терентьев заявил, что не хотел бы участвовать в международных соревнования в нейтральном статусе. Ему не понравилась идея выступать без флага и гимна России.