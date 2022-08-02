Шведского футболиста Вернблума назвали самым нервным футболистом

Арбитр Сергей Карасев назвал полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума самым нервным футболистом за всю свою карьеру. Об этом сообщил «Матч ТВ».

По его словам, шведский игрок имеет слишком импульсивную манеру общения.

«Он просто вспыхивал. Мы все понимали, что Понтус Вернблум делает это не просто так, потому что тем самым он проверяет и пытается судью просто разрушить, надавить на него. Он из игры в игру это делал, и если не знать об этом и не готовиться, то игра может потом не заладиться. Остановить его можно только желтой карточкой», — процитировала радиостанция «Говорит Москва» слова арбитра.

Самыми спокойными игроками Карасев назвал Игоря Акинфеева, Артема Реброва и Александра Беленова.