Спорт 05 июня 2023, 01:45 Шведский футболист Ибрагимович сообщил о завершении карьеры и не смог сдержать слез РИА «Новости»

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Шведский футболист Златан Ибрагимович заявил, что заканчивает спортивную карьеру. Эту новость он сообщил на прощальной церемонии с болельщиками после завершения матча последнего тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Вероной», передал ТАСС.

«Время сказать футболу до свидания. Но я не прощаюсь с вами, дорогие болельщики», — сказал 41-летний спортсмен, не сумев сдержать слезы.

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Ибрагимович стал участником «Милана» в 2020 году. Существенную часть сезона 2022/23 футболист отсутствовал в связи с травмой. Он восстанавливался после серьезной операции на колене. В текущем сезоне Ибрагимович пробыл четыре матча в итальянском чемпионате и забил один мяч.

При этом, с 2010 по 2012 год Ибрагимович был в составе «Милана», стал чемпионом страны и получил Суперкубок Италии в 2011 году.

Ранее стало известно, что бельгийский полузащитник Эден Азар покинул испанский «Реал». Его контракт действовал до лета 2024 года, однако документ расторгли по согласию сторон.