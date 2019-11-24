Шведские лыжницы массово свалились на трассе. Видео

Шведские лыжницы скатились с горки и упали, повалившись словно домино. Видеоролик появился в Twitter.

Болельщики увидели массовый завал спортсменок на предсезонном турнире в Елливаре, Швеция.

В финале вырвались пять лыжниц из Швеции и представительница Швейцарии Надин Фандрих. Одна из шведок упала, другие попадали вслед за ней. Благодаря этому Фандрих вырвалась вперед. Она преодолела дистанцию за три минуты и 41,51 секунды и стала победительницей в спринте классическим стилем.

Второй пришла Линн Сван (+1,27), а третьей — Йонна Сундлинг (+2,01). Обе спортсменки — из Швеции.

На тех же соревнованиях среди мужчин все шесть первых мест заняли представители Швеции. Победу одержал Олоф Йонссон.

Кубок мира по лыжным гонкам начнется 29 ноября. Первый этап пройдет на горнолыжном курорте Рука в Финляндии.