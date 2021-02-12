Шведская лыжница высмеяла падение чешки перед финишем

Шведская лыжница Луисе Линдстрем высмеяла падение чешки Терезы Берановой за несколько метров до финиша в рамках юниорского чемпионата мира. Она считает, что спортсменка это заслужила.

Шведская спортсменка объяснила, что очень разочарована действиями чешки на последнем подъеме. Она резко выскочила перед Линдстрем.

«Я думаю, что она это заслужила. Она испортила мне весь день», — сказала журналистам Expressen со смехом шведка Луиза Линдстрем.

Шведка завоевала бронзовую медаль, а Беранова финишировала лишь пятой.

Чешская лыжница упала в борьбе за медаль в спринте. Ее лыжи на финишной прямой задела российская спортсменка Анастасия Фалеева. За нарушение лыжницу из России лишили золотой медали, дав две минуты штрафа. В результате Анастасия заняла в забеге последнее место.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе решила не подавать протест на решение судей. Она считает, что Анастасия нарушила правила.