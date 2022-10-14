Шведская хоккейная ассоциация выступила за бойкот России в Кубке мира | 360°

Спорт 14 октября 2022, 23:11 Поделиться Telegram

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Viber Шведская хоккейная ассоциация выступила за бойкот России в Кубке мира

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Шведская хоккейная ассоциация предложила не допускать сборную России к участию в Кубке мира 2024 года. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на Aftonbladet.

При этом по словам вице-председателя Шведской хоккейной ассоциации Петера Форсберга, такое решение поддерживают все страны-участницы Евросоюза. Причина такого решения заключается в проведении специальной операции.

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«Мы четко дали понять с европейской точки зрения, что не можем играть против российской команды, пока идет спецоперация», — отметил Форсберг.

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