Шведская хоккейная ассоциация выступила за бойкот России в Кубке мира | 360°

Все новости

Спецоперация

15 октября 2022, 21:59

Власти Новой Каховки рассказали о разрушении жилого фонда

Подмосковье

15 октября 2022, 21:51

Памятник чудотворцам Николаю и Спиридону открыли в Котельниках

Реклама

Знаменитости

15 октября 2022, 21:40

Башмет дал концерт в Подмосковье в поддержку призывников в рамках частичной мобилизации

Мир

15 октября 2022, 21:31

Франция взяла на подготовку украинских военных

Мир

15 октября 2022, 21:23

Генсек ОПЕК назвал верным решение о сокращении добычи нефти

Мир

15 октября 2022, 21:22

Украина увеличила доходы за счет теневого бюджета

Мир

15 октября 2022, 21:22

Испанские пенсионеры устроили митинг в Мадриде из-за снижения уровня жизни

Мир

15 октября 2022, 21:19

Маск предложил человечеству перестать целиться в себя ядерным оружием

Москва

15 октября 2022, 21:17

Началалась подготовка к строительству тоннеля на Южном участке МСД

Спорт

14 октября 2022, 23:11

Шведская хоккейная ассоциация выступила за бойкот России в Кубке мира

Читать 360tv в

Шведская хоккейная ассоциация предложила не допускать сборную России к участию в Кубке мира 2024 года. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на Aftonbladet.

При этом по словам вице-председателя Шведской хоккейной ассоциации Петера Форсберга, такое решение поддерживают все страны-участницы Евросоюза. Причина такого решения заключается в проведении специальной операции.

Реклама

«Мы четко дали понять с европейской точки зрения, что не можем играть против российской команды, пока идет спецоперация», — отметил Форсберг.

Реклама

Хоккей

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама