Сборная Росси по хоккею обыграла шведов 4:3

Хоккеисты российской сборной обыграли команду Швеции в матче Кубка Первого канала. Встреча завершилась со счетом 4:3.

В составе российской команды шайбы забросили Никита Сошников, Вадим Шипачев и Андрей Кузьменко. Последний обеспечил победу команде в серии послематчевых штрафных бросков.

Вадим Шипачев, фото: Александр Вильф, РИА «Новости»

У шведов отметились Понтус Оберг, Эмиль Ларссон и Эмиль Петтерссон.

Ранее сегодня в матче Кубка первого канала Финляндия обыграла Чехию со счетом 4:3.

Встречи турнира проходят на московской «ЦСКА-Арене». Кубок Первого канала — это второй этап хоккейного Евротура. На первом этапе, Кубке Карьяла, проходившем в Финляндии, россияне выступали молодежным составом. Команда заняла первое место.

Евротур проходит с 1996 года. По одному этапу проходит в Финляндии, России, Чехии и Швеции — каждой из четырех постоянных участников турнира.

В прошлом сезоне Чешские игры отменили из-за пандемии, поэтому победителя Евротура не было.