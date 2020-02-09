Швед установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении

Новый рекорд установил шведский спортсмен Арман Дюплантис, взявший высоту в 6,17 метра в прыжках с шестом в помещении. Это случилось на соревнованиях ORLEN Copernicus Cup в польской Торуни.

Тем самым 20-летний спортсмен побил мировой рекорд, установленный в 2014 году французом Рено Лавиллени.

«Это то, что я хотел еще с тех времен, когда мне было три», — сказал Дуплантис, — Это большой год, но это хороший способ начать его». Он побил рекорд лишь на втором по счету соревновании в этом сезоне. Свой рекорд о поставил со второй попытки.

Мировой рекорд на открытых стадионах по-прежнему принадлежит легендарному украинцу Сергею Бубке. В 1994 году он «взлетел» на 6.14 метра. До 2014 года Бубке также принадлежал рекорд в помещении.

Ранее сообщалось, что 29 декабря российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова направили письмо руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), в котором выразили свое недовольство по поводу выборов нового главы ВФЛА, из-за которых они не выступили в международный зимний сезон.