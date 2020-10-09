Схватку Гэтжи с Нурмагомедовым покажут в кинотеатрах России

Сайт «МИР 24» напомнил, что поединок состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби и пройдет без зрителей.

По данным издания, встречу бойцов покажут в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени, а также Самары, Казани, Сургута и Калининграда.

Россиянин отметил, что в бою с американцем важную роль играют контроль и дистанция. По мнению Хабиба, Гейтжи будет стараться держаться на расстоянии от него и края клетки.

Ранее на пресс-конференции Нурмагомедов ответил на вопрос о том, насколько сложно ему проводить первый тренировочный лагерь без отца, который скончался в этом году.

«Я не понимаю, когда люди спрашивают меня, насколько трудно тренироваться без отца. Конечно, это трудно, но я не понимаю, парни, почему вы продолжаете меня об этом спрашивать. Это очень сложно. У тебя есть отец? Если с ним что-то случится, как ты думаешь, тебе будет сложно или легко?» — задал встречный вопрос журналистам боец.