Шварц оставит пост главного тренера «Динамо» — СМИ
По окончании нынешнего сезона Сандро Шварц уйдет с поста наставника столичного «Динамо». Об этом написала «Свободная пресса».
По данным издания, Шварц расторгнет соглашение с московским клубом сразу после финала Кубка России и вернется к себе на родину в Германию. По словам инсайдера, специалист согласовал условия договора с немецкой «Гертой».
Что касается «Динамо», то оно уже приступило к поискам нового наставника. Среди возможных кандидатов на замену Шварцу называют имя тренера «Сочи» Владимира Федотова.