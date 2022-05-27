По окончании нынешнего сезона Сандро Шварц уйдет с поста наставника столичного «Динамо». Об этом написала «Свободная пресса».

По данным издания, Шварц расторгнет соглашение с московским клубом сразу после финала Кубка России и вернется к себе на родину в Германию. По словам инсайдера, специалист согласовал условия договора с немецкой «Гертой».

Что касается «Динамо», то оно уже приступило к поискам нового наставника. Среди возможных кандидатов на замену Шварцу называют имя тренера «Сочи» Владимира Федотова.