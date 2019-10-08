Швайнштайгер завершил футбольную карьеру

Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Германии по футболу Бастиан Швайнштайгер объявил о завершении игровой карьеры. Он может войти в тренерский штаб, заявил главный тренер национальной команды Йоахим Лев.

Футболист написал на своей странице в Instagram: «Дорогие болельщики, вот и настало время: я завершаю спортивную карьеру в конце этого сезона. Спасибо вам и моим командам — „Баварии“, „Манчестер Юнайтед“, „Чикаго Файр“ и сборной Германии — вы подарили мне это невероятное время!».

Также 35-летний Швайнштайгер рассказал, что ему грустно прощаться, но он «с нетерпением» ждет новых интересных вызовов и не прощается с футболом.

Разъединенное футбольное королевство. Почему нет сборной Британии, а есть сборная Шотландии? Подробнее

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев уже заявил, что Швайнштайгер может войти в тренерский штаб национальной команды.

В интервью Sport1 Лев сказал: «Мы рады любому бывшему игроку национальной сборной, который хочет стать тренером».

Также главный тренер назвал Швайнштайгера «одним из величайших игроков в истории Германии».

Бастиан Швайнштайгер провел 121 матч в составе немецкой сборной, став в 2014 году чемпионом мира. В составе «Баварии» он восемь раз становился чемпионом Германии. Его последним клубом стал американский «Чикаго Файр».