Экс-боец лиги ACA Иван Штырков обсудил с порталом News.ru предстоящий поединок между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Тьяго Сантосом в рамках турнира UFC Fight Night 203, который состоится 13 марта.

«Анкалаев будет фаворитом в этом поединке», — выразил уверенность Штырков.

Он посоветовал Анкалаеву не сближаться во время боя и не «лезть в зарубу» в первых раундах. Штырков заметил, что Сантос взрывной боец, который обладает тяжелым ударом. По мнению спортсмена, россиянину стоило бы повозить бразильца в борьбе, чтобы у того закислились мышцы, а потом «разобрать его на дистанции».