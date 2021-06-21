Штангистку-трансгендера включили в состав сборной Новой Зеландии на Олимпиаде в Токио

Трансгендерная штангистка Лорел Хаббард вошла в состав сборной Новой Зеландии на Олимпийские игры в Токио. Она будет соревноваться со спортсменками в весовой категории свыше 87 килограммов.

До 2013 года Хаббард была мужчиной. По ее словам, она польщена тем, какую поддержку ей оказали новозеландцы, сообщило издание CTV News.

В соревнованиях по тяжелой атлетике среди женщин Новую Зеландию также будут представлять Кана Эндрюс-Наху в весовой категории до 87 килограммов, Меган Сигнал в категории до 76 килограммов. Среди мужчин — Дэвид Лити в категории свыше 109 килограммов и Кэмерон Мактаггарт — до 81 килограмма. Все тяжелоатлеты поедут на Олимпийские игры впервые.

До 2012 года Лорел была известна как Гэвин Хаббард и тоже занималась пауэрлифтингом. Незадолго до трансгендерного перехода Хаббард назначили исполнительным директором новозеландской олимпийской федерации тяжелой атлетики.

Международный олимпийский комитет в 2015 году разрешил спортсменам, которые совершили трансгендерный переход из мужчины в женщину, соревноваться наравне с другими участницами турниров. У многих это до сих пор вызывает критику и непонимание. По мнению противников решения МОК, прошлое в теле мужчины дает тяжелоатлетке преимущество над другими.